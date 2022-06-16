Барановская раскрыла причину конфликта с Глюкозой

По словам Барановской, звезды увиделись на одном из светских мероприятий, после чего Глюкоза неуместно высказалась в адрес ведущей „Мужское/Женское“. Исполнительница назвала личную жизнь Барановской „скучной“, после чего отношения знаменитостей стали напряженными. „Как скучно ты живешь! Никаких скандалов, любовников, вся такая правильная“, — процитировала телеведущая слова Глюкозы.

Барановская несколько лет состояла в незарегистрированных отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Несмотря на то, что экс-возлюбленные так и не дошли до ЗАГСа, у них родилось трое детей. После расставания со спортсменом телезвезда не комментирует слухи о личной жизни. А слухи меж тем сводят её то с Александром Гордоном, то с Григорием Лепсом.