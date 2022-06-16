Сестра Александра Градского пояснила, почему он не оставил завещание

„Завещания Градский не оставил, у него даже в мыслях не было умирать. Поэтому суды будут жаркие: Марина [Коташенко] отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей“, — рассказала Наталья.

Сейчас главными претендентами на наследство являются вдова Градского Марина Коташенко, ее дети, а также взрослые дети исполнителя от предыдущего брака с Ольгой Фартышевой. Недавно стало известно, что Фартышева подала в суд, чтобы также бороться за часть наследства экс-супруга. Но адвокаты предполагают, что у неё вряд ли что-то получится: даже течение 21 года после развода экс-жена певца не имела претензий по разделу имущества.