„Грязная баба“: вслед за Садальским Татьяну Васильеву раскритиковал Сергей Никоненко, та ответила

Так, Никоненко рассказал о поездке в Израиль, куда он пригласил Васильеву на съемки фильма „Хочу в Америку“. Режиссер утверждает, что Васильева якобы спрятала его паспорт и паспорт его жены, а сама пыталась подговорить продюсеров отказаться от работы с Никоненко. „Представляешь, в это время она мне чуть ль не каждый вечер звонила и говорила: „Зачем нам Никоненко? Давай я одна отработаю все встречи, ты только заплати мне все деньги!“ Я — режиссер этого фильма, который пригласил ее — исполнительницу эпизодической роли — в поездку, а она за моей спиной такие вещи проворачивала!“ — негодует Никоненко, называя актрису „грязной бабой“, „жадной до денег“.

Васильева в ответ заявила, что её не интересует мнение режиссера: „Я бы ему ответила, но не знаю, что он имел в виду. Это у меня выгода какая-то? И в чем? Хотя мне неинтересно мнение этих людей, что бы они ни говорили. Этих персонажей. Меня интересует лишь мое собственное“.

Кроме того, она заявила, что „вообще не знает“ Никоненко и никогда с ним не работала. „Фильм? Ой, это я не помню. Наверное, такой фильм, что я его быстро забыла. Как и режиссера. Они недостойны любых моих слов!“ — заключила она.

К слову, в „таком фильме“ помимо Васильевой снялись Олег Табаков, Валентин Гафт, Иннокентий Смоктуновский и Вера Сотникова.