ВИДЕО | „Ужас и холод“: Светлана Лобода посетила родной город, разрушенный войной

„Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь!“ — заявила Лобода.

В следующем посте она показала видео развалин местного дома культуры:

„Мой родной город. Любимый. Земля моего детства и тёплых воспоминаний. Разрушенные дома, вмятины от гусениц танков, пробоины от ракет, многочисленные повреждения от осколков и пулемётов, дотла сгоревшие дома, уничтоженный дом Культуры.

Внутри только застывший ужас и холод…“ — написала певица.

Певица неоднократно высказывалась против спецоперации России на Украине. Тем не менее она согласилась выступать перед россиянами при условии, что мероприятие будет проходить не в России.

Ранее во Владивостоке отменили концерт Лободы после слов министра культуры Приморья Елены Бронниковой, которая заявила, что не хочет предоставлять площадку для артистов с ярко выраженной антироссийской позицией.

Впрочем, и от украинцев Светлана получила свою порцию критики. В частности, Андрей Данилко не поверил в её слёзы, когда она ещё в марте делилась мыслями и войне