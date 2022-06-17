"Первый трансгендер в русском роке". Модель с эстонскими корнями Ника Крауш выпустила дебютный сингл

После начала войны России против Украины Ника Крауш сообщила, что уехала из России в Эстонию, а позже перебралась отсюда в Берлин, где и выпустила свой первый сингл. В беседе с RusDelfi Ника поделилась, что сама имеет эстонские корни, что помогло ей при переезде.

„Вы просили вернуть ваш 2007, эпоху глэм-рока или smoky eyes - и вас услышали. Кто помнит времена, когда все сходили с ума по солисту Tokio Hotel или слушали скандальных „Тату“ ? Новое-это хорошо забытое, интерпретированное на новый лад старое“ - так описывает она свой музыкальный проект.

Ника в творчестве ориентируется на жизненный опыт и эстетику нулевых годов. В псевдониме она предпочла соединить несочетаемое - добро и зло, чёрное и белое, поп и рок, Бритни Спирс и Мэрилина Мэнсона. Так и получился псевдоним Britney Manson.

По словам артистки, Сказать есть много чего - 7 лет безответной любви и созависимых отношений отразились в дебютной песне Everyone (I’m stuck). По ее словам текст родился три года назад, после проишествия на одной вечеринке, которое „поделило ее на до и после“. Песня написана на двух языках, чтобы каждый, кто попадал в такую ситуацию, вне зависимости от географического положения, понимал- он далеко не одинок в своих чувствах.

Ника говорит, что во время записи отказалась от безопасных приемов пения и стала срывать голос намеренно, чтобы передать в своей песне настоящую боль от безысходности ситуации, в которую она попала. В итоге на восстановление голоса ушло несколько дней.