Чулпан Хаматова дебютировала на латвийской сцене
Актриса Чулпан Хаматова представила свой спектакль под названием „Post Scriptum“ в Новом Рижском театре впервые после отъезда из России. Фото постановки появились в официальном Instagram театра.
В постановке принимала участие только сама Хаматова. Выступление длилось около полутора часов. За это время артистка примерила несколько образов — священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Спектакль поставил художественный руководитель театра Алвис Херманис, который предложил актрисе работу после ее эмиграции.
„Созданная нами история — о сознании, совести и подсознании России в контексте последних событий (и не только)“, — написано на официальном сайте. Хаматова выступала на русском с латышскими субтитрами.
Напомним, что 12 августа состоится выступление Чулпан Хаматовой в Таллинне — правда, с другим спектаклем — „Орфей“.