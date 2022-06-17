Чулпан Хаматова дебютировала на латвийской сцене

В постановке принимала участие только сама Хаматова. Выступление длилось около полутора часов. За это время артистка примерила несколько образов — священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Спектакль поставил художественный руководитель театра Алвис Херманис, который предложил актрисе работу после ее эмиграции.