Джон Сноу еще кое-что узнает: принято решение о съемках продолжения „Игры престолов“

По информации издания, к роли Джона Сноу, так полюбившейся фанатам, сможет вернуться британский актер Кит Харингтон. Он станет одним из центральных персонажей сиквела.

Уточняется, что за роль Джона Сноу Харингтон был дважды номинирован на премию „Эмми“ в номинациях „Лучшая мужская роль в драматическом сериале“ и „Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале“.