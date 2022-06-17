От Кобейна и Боуи до Барака Обамы со щепоткой сюрреализма. В Fotografiska открылась выставка американского фотографа Фрэнка Окенфельса 3

Выставка „Самокопание“ поделена на несколько частей, которые помогают проследить весь творческий путь Фрэнка Окенфельса 3 от скромных портретов и исследований на тему женского тела до подборки работ, которые родились в результате многолетней коллаборации с Дэвидом Боуи и другими музыкантами.

На выставке Окенфельса представлены не только фотографии, но и различные графические работы и коллажи - иногда целая стена представляет собой большой коллаж из нескольких произведений или десятков фотографий. Художник не церемонится со своими снимками — режет их, разрисовывает чернилами и углем. „Фотография стала для меня будто бы основой для картины, оттуда я уже отталкивался и решал, что делать дальше: рисовать поверх нее, разрывать и т.д. “ - сказал Окенфельс и добавил, что все еще экспериментирует с различными техниками.



Несмотря на то, что фотограф работал с целым рядом знаменитостей, их портреты вовсе не фокус выставки. Наоборот, во многих работах, где использованы фотографии звезд, даже не указаны их имена. Окенфельс отмечает, что так изначально и было в его книге — он не хотел делать акцент на знаменитостях, а вместо этого решил сделать книгу, а теперь и выставку, более личной.

„Мне нравится искусство, которое сделано для себя. Потому что многое искусство, особенно фотографии, сделано для других, для коммерческих целей. А много из этого сделано без какой-либо цели. Цель отсутствует. Это просто то, как я выражаю идеи из своей головы“, - поясняет он.

Тем не менее, среди тех работ, что представлены на выставке, Окенфельс называет своими любимыми те, на которых присутствует Дэвид Боуи. „Когда я первый раз работал с ним, я не задумывался о том, кто он такой, и просто делал снимки. Возможно, именно из-за этого я ему нравился, потому что я не был им очарован. Он всегда был готов пробовать разные вещи, а любая фотосессия, когда тебе позволяют просто творить и не спрашивают „почему“ - это везение“, - рассказывает фотограф.