Культура
17.06.2022, 17:57

От Кобейна и Боуи до Барака Обамы со щепоткой сюрреализма. В Fotografiska открылась выставка американского фотографа Фрэнка Окенфельса 3

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интервью RusDelfi
Frank W. Ockenfels 3
Frank W. Ockenfels 3
ФОТО: Andrei Danilo | Ekspress Meedia

Галерея Fotografiska отмечает свой третий день рождения открытием ретроспективной выставки Фрэнка Окенфельса Третьего „Самокопание“, которая освещает тридцатилетний творческий путь фотографа. Окенфельс известен прежде всего своими сюрреалистическими портретами и перед объективом его камеры побывали известные актеры, музыканты и голливудские звезды, среди которых Nirvana, Дэвид Боуи, Дэвид Линч, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Натали Портман и многие другие.

Выставка „Самокопание“ поделена на несколько частей, которые помогают проследить весь творческий путь Фрэнка Окенфельса 3 от скромных портретов и исследований на тему женского тела до подборки работ, которые родились в результате многолетней коллаборации с Дэвидом Боуи и другими музыкантами.

На выставке Окенфельса представлены не только фотографии, но и различные графические работы и коллажи - иногда целая стена представляет собой большой коллаж из нескольких произведений или десятков фотографий. Художник не церемонится со своими снимками — режет их, разрисовывает чернилами и углем. „Фотография стала для меня будто бы основой для картины, оттуда я уже отталкивался и решал, что делать дальше: рисовать поверх нее, разрывать и т.д. “ - сказал Окенфельс и добавил, что все еще экспериментирует с различными техниками.


Несмотря на то, что фотограф работал с целым рядом знаменитостей, их портреты вовсе не фокус выставки. Наоборот, во многих работах, где использованы фотографии звезд, даже не указаны их имена. Окенфельс отмечает, что так изначально и было в его книге — он не хотел делать акцент на знаменитостях, а вместо этого решил сделать книгу, а теперь и выставку, более личной.

„Мне нравится искусство, которое сделано для себя. Потому что многое искусство, особенно фотографии, сделано для других, для коммерческих целей. А много из этого сделано без какой-либо цели. Цель отсутствует. Это просто то, как я выражаю идеи из своей головы“, - поясняет он.

Тем не менее, среди тех работ, что представлены на выставке, Окенфельс называет своими любимыми те, на которых присутствует Дэвид Боуи. „Когда я первый раз работал с ним, я не задумывался о том, кто он такой, и просто делал снимки. Возможно, именно из-за этого я ему нравился, потому что я не был им очарован. Он всегда был готов пробовать разные вещи, а любая фотосессия, когда тебе позволяют просто творить и не спрашивают „почему“ - это везение“, - рассказывает фотограф.

Некоторые знаменитости, как например, певица Santigold, которую Окенфельс снимал для обложки ее нового альбома, приветствуют более нестандартный подход к фотографии - девушка, наоборот, хотела, чтобы фотография была „странной“ и необычной“, а не простым красивым портретом. Однако так бывает не всегда, и последнее время все чаще для звезд важно в первую очередь выглядеть на фотографии идеально.

„Самое правдивое и настоящее, что можно запечатлеть на фотографии, это неловкие моменты. Иногда ты снимаешь кого-то, когда он задумался или смотрит в даль, и это более настоящий момент, чем когда кто-то скалится в камеру“, - поясняет фотограф.

Имена Окенфельс, естественно, не называет. „Я ведь все еще работаю в индустрии. Люди будут на меня косо смотреть, если я начну рассказывать все секреты. Но зато какую книгу я могу написать когда-нибудь!“ - смеется он и намекает, что в индустрии все и так знают, кто является проблемными персонажами.

Интересная история и у фотографии группы Nirvana, которую Окенфельс снимал для культового музыкального журнала SPIN. После самоубийства Курта Кобейна в 90-х журнал не мог нигде найти портрет покойного и обратился к Окенфельсу. Так как у фотографа тоже не было отдельного портрет, он послал журналу фото группы и красными линиями отметил, как можно вырезать из фото Кобейна, чтобы получился портрет. В итоге журнал именно так и сделал и выпустил посмертную обложку с вырезанным из фото портрета. Поэтому на выставке на фотографии Nirvana прочерчены красные линии - как когда-то Окенфельс послал это фото журналу.

Многие работы на выставке уникальны еще и тем, что сняты Окенфельсом на пленку, которая больше не существует - ее просто перестали выпускать со временем. Сейчас он сам редко использует пленку и перешел на цифровые фотографии. „Я простился с пленкой и разрешил себе продолжать жить дальше“, - смеется он.

Выставка Фрэнка Окенфельса 3 будет открыта в галерее Fotografiska на Теллискиви до 9 октября. По случаю открытия выставки публику ждет ночная экскурсия — начало сегодня в 23:00, — которую проведет сам автор.

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