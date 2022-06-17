От Кобейна и Боуи до Барака Обамы со щепоткой сюрреализма. В Fotografiska открылась выставка американского фотографа Фрэнка Окенфельса 3(2)
Галерея Fotografiska отмечает свой третий день рождения открытием ретроспективной выставки Фрэнка Окенфельса Третьего „Самокопание“, которая освещает тридцатилетний творческий путь фотографа. Окенфельс известен прежде всего своими сюрреалистическими портретами и перед объективом его камеры побывали известные актеры, музыканты и голливудские звезды, среди которых Nirvana, Дэвид Боуи, Дэвид Линч, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Натали Портман и многие другие.
Выставка „Самокопание“ поделена на несколько частей, которые помогают проследить весь творческий путь Фрэнка Окенфельса 3 от скромных портретов и исследований на тему женского тела до подборки работ, которые родились в результате многолетней коллаборации с Дэвидом Боуи и другими музыкантами.
На выставке Окенфельса представлены не только фотографии, но и различные графические работы и коллажи - иногда целая стена представляет собой большой коллаж из нескольких произведений или десятков фотографий. Художник не церемонится со своими снимками — режет их, разрисовывает чернилами и углем. „Фотография стала для меня будто бы основой для картины, оттуда я уже отталкивался и решал, что делать дальше: рисовать поверх нее, разрывать и т.д. “ - сказал Окенфельс и добавил, что все еще экспериментирует с различными техниками.
Несмотря на то, что фотограф работал с целым рядом знаменитостей, их портреты вовсе не фокус выставки. Наоборот, во многих работах, где использованы фотографии звезд, даже не указаны их имена. Окенфельс отмечает, что так изначально и было в его книге — он не хотел делать акцент на знаменитостях, а вместо этого решил сделать книгу, а теперь и выставку, более личной.
„Мне нравится искусство, которое сделано для себя. Потому что многое искусство, особенно фотографии, сделано для других, для коммерческих целей. А много из этого сделано без какой-либо цели. Цель отсутствует. Это просто то, как я выражаю идеи из своей головы“, - поясняет он.
Тем не менее, среди тех работ, что представлены на выставке, Окенфельс называет своими любимыми те, на которых присутствует Дэвид Боуи. „Когда я первый раз работал с ним, я не задумывался о том, кто он такой, и просто делал снимки. Возможно, именно из-за этого я ему нравился, потому что я не был им очарован. Он всегда был готов пробовать разные вещи, а любая фотосессия, когда тебе позволяют просто творить и не спрашивают „почему“ - это везение“, - рассказывает фотограф.
Некоторые знаменитости, как например, певица Santigold, которую Окенфельс снимал для обложки ее нового альбома, приветствуют более нестандартный подход к фотографии - девушка, наоборот, хотела, чтобы фотография была „странной“ и необычной“, а не простым красивым портретом. Однако так бывает не всегда, и последнее время все чаще для звезд важно в первую очередь выглядеть на фотографии идеально.
„Самое правдивое и настоящее, что можно запечатлеть на фотографии, это неловкие моменты. Иногда ты снимаешь кого-то, когда он задумался или смотрит в даль, и это более настоящий момент, чем когда кто-то скалится в камеру“, - поясняет фотограф.
Имена Окенфельс, естественно, не называет. „Я ведь все еще работаю в индустрии. Люди будут на меня косо смотреть, если я начну рассказывать все секреты. Но зато какую книгу я могу написать когда-нибудь!“ - смеется он и намекает, что в индустрии все и так знают, кто является проблемными персонажами.
Интересная история и у фотографии группы Nirvana, которую Окенфельс снимал для культового музыкального журнала SPIN. После самоубийства Курта Кобейна в 90-х журнал не мог нигде найти портрет покойного и обратился к Окенфельсу. Так как у фотографа тоже не было отдельного портрет, он послал журналу фото группы и красными линиями отметил, как можно вырезать из фото Кобейна, чтобы получился портрет. В итоге журнал именно так и сделал и выпустил посмертную обложку с вырезанным из фото портрета. Поэтому на выставке на фотографии Nirvana прочерчены красные линии - как когда-то Окенфельс послал это фото журналу.
Многие работы на выставке уникальны еще и тем, что сняты Окенфельсом на пленку, которая больше не существует - ее просто перестали выпускать со временем. Сейчас он сам редко использует пленку и перешел на цифровые фотографии. „Я простился с пленкой и разрешил себе продолжать жить дальше“, - смеется он.
Выставка Фрэнка Окенфельса 3 будет открыта в галерее Fotografiska на Теллискиви до 9 октября. По случаю открытия выставки публику ждет ночная экскурсия — начало сегодня в 23:00, — которую проведет сам автор.