Ни попеть, ни попить: Моргенштерн закрывает ресторан в Москве

В мае ресторан в центре российской столицы оштрафовали на 1,5 млн рублей (25 тыс. евро). Штраф наложили после того, как в ресторане изъяли алкоголь, который продавали без разрешения на это. Продажу осуществляли под видом выездного обслуживания.

После того, как Моргенштерн попал в немилость российских властей, его падение продолжается: сам он уже более полугода как уехал из России, и, кажется, шансы на возвращение тают с каждым днём, соответственно, нет концертов и других способов заработка, проигрываются суды (даже по абсурдному обвинению о пропаганде наркотиков с помощью татуировки на груди), да ещё и развёлся. Сможет ли найти себя (или своих поклонников) исполнитель в другой стране или вообще начнёт новую, не публичную жизнь — неизвестно.