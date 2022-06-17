Умер актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1931 года в Гаре и принадлежит к знатной семье, жившей в Пон-Сент-Эспри. Он начал без особого рвения изучать право на факультете Экс-ан-Прованса, но в 1950 году переехал в Париж, чтобы понять, что его мечта — стать актером.

Его настойчивость была вознаграждена: он присоединился к нескольким театральным труппам, а затем получил и предложения сняться в кино. Первые шаги в кино он сделал под руководством Кристиана-Жака в картине „Если все парни на свете“, увидевшей свет в 1956 году.

В знаменитом фильме „Мужчина и женщина“, вышедшем на экраны в 1966 году, Трентиньян исполнил главную мужскую роль — автогонщика. Также он играл в фильме „Конформист“, а на позднем этапе своей творческой деятельности снялся в драме „Любовь“. Ему было уже за восемьдесят, когда к нему вернулась популярность после этой картины.

Всего на счету у именитого артиста 138 ролей в кино. Последней его работой стала картина „Мужчина и женщина: Лучшие годы“, вышедшая в 2019-м.