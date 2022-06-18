ВИДЕО | Россию покинул стендап-комик Денис Чужой

„Мне повезло, что стендап был новым рэпом, и я смог скопить какие-то деньги на первое время в новой стране. Я два месяца живу в Стамбуле, и мне не нравится. Большинство моих коллег выбрали Тбилиси или Ереван, поэтому при выборе страны у меня была такая логика“, — сказал комик.

Чужой отметил, что отныне будет выступать на английском языке. „Пока мой план — год пожить в Турции, написать час материала на английском, поездить с ним по Европе, потом продать Netflix или HBO“, — подытожил он. Правда, в каждом утверждении комика нужно если не видеть, то предполагать долю шутки.

Помимо стендапа Денис Чужой известен циклом „Плохие книги“, где дотошно (но с юмором) разбирает примеры новой литературы включая творения Маргариты Симоньян. Также он долгое время делал на своём youtube-канале делал программу „Класс народа“, где цитировал комментарии простых пользователей сети „Одноклассники“ к различным новостям. Хотя это выглядело скорее не смешно, а немного грустно и даже страшно.