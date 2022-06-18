Шоубиз
18.06.2022, 12:09

„Откровенное издевательство“: Украина требует вернуть „Евровидение“

 
Eurovision
Eurovision
ФОТО: CORINNE CUMMING 2022

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил о несогласии с решением Европейского вещательного союза о невозможности проведения „Евровидения-2023“ в стране.

По словам Ткаченко, отстранение Украины от организации „Евровидения“ не обсудили с представителями страны. „Нас поставили перед фактом без обсуждения иных вариантов. Мы верим, что есть все причины продолжать переговоры до достижения компромисса, который удовлетворит все стороны“, — написал он.

Внезапно Украину поддержал Иосиф Пригожин. „Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины“, — высказался он.

Напомним, вчера Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении „Евровидения“ в 2023 году из-за сложностей в обеспечении безопасности участников. Сейчас в Союзе рассматривают возможность проведения конкурса в Великобритании.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии