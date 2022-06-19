У идеи проведения „Евровидения“ в Украине появился неожиданный союзник — Борис Джонсон
Сообщение Европейского вещательного союза о переносе конкурса песни Евровидения из Украины (предположительно в Великобританию) вызвало резкое неприятие сначала в самой Украине. Неожиданно на её сторону встал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
„Украинцы победили на „Евровидении“. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы конкурс прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его“, — сказал он.
Джонсон добавил, что Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы „фантастическим местом для проведения“.
17 июня стало известно, что Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении „Евровидения“ в 2023 году из-за сложностей в обеспечении безопасности участников.