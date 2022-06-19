У идеи проведения „Евровидения“ в Украине появился неожиданный союзник — Борис Джонсон

„Украинцы победили на „Евровидении“. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы конкурс прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его“, — сказал он.