Шоубиз
19.06.2022, 12:00

Первый сольный концерт МакSим после болезни прошел под дождем

 
МакSим
МакSим
ФОТО: Youtube

17 июня на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве певица МакSим дала первый сольный концерт после года тишины, — сообщает news.ru.

17 июня на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве певица МакSим дала первый сольный концерт после года тишины. В 2021 году артистка перенесла тяжелую болезнь — летом она попала в больницу с пневмонией, после которой долго находилась в коме.

Однако МакSим удалось преодолеть недуг. Долгое время после болезни она не выступала, но уже в декабре впервые появилась на публике в рамках шоу „Золотой граммофон“.

Концерт в Зеленом театре прошел под девизом „Спасибо“. Певица исполнила хиты из разных творческих периодов своей карьеры. Как видно из любительских роликов, которые уже появились на Youtube, несмотря на дождливую погоду, театр был полон.

RusDelfi
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