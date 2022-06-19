19.06.2022, 15:54
ВИДЕО | 14-летняя дочь Дженнифер Лопес совершила каминг-аут
ФОТО: Youtube
Поклонники Дженнифер Лопес не смогли сдержать слов восторга! Поп-звезда доказала всем, что в ее семье — одни таланты. Накануне Джей Ло выступила на гала-концерте Blue Diamond и пригласила на сцену свою 14-летнюю дочь Эмму, — сообщает Peopletalk.
Для своего выступления Дженнифер Лопес и ее дочь выбрали яркие образы: певица надела бирюзовый костюм с множеством перьев, а Эмма выбрала ярко-розовые шорты и рубашку.
Кстати, кажется, на этом концерте дочь Джей Ло совершила каминг-аут. Звездная мама, приглашая Эмму на сцену, обратилась к ней „они“, и, вероятно, подросток позиционирует себя как небинарную персону (т.е. не относит себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру).