ФОТО | В честь третьего дня рождения музея Fotografiska прошла яркая вечеринка. Смотрите, как всю ночь зажигали гости!

Вот как прокомментировала праздничную дату исполнительный директор и соучредитель Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ: „Три года — это вроде немного. Но так как они вместили и безумные шесть месяцев после открытия музея, когда Fotografiska стал крайне популярным местом встреч, и два года в подвешенном состоянии из-за распространения коронавируса, то мы „повзрослели“ раньше, чем предполагали. Каждый год был подобен марафону, поэтому каждый день рождения мы отмечаем с чувством гордости, ведь Fotografiska живет только за счет частного капитала. Сегодня у нас как никогда сильная команда, и мы строим много планов, чтобы и дальше радовать наших посетителей фотоискусством и кулинарным искусством мирового уровня“.