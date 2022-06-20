ФОТО | В честь третьего дня рождения музея Fotografiska прошла яркая вечеринка. Смотрите, как всю ночь зажигали гости!(8)
В пятницу 17-го июня музей Fotografiska Tallinn отмечал свой 3-й день рождения. В честь этого была организована яркая вечеринка. Вечер начался с открытия ретроспективной выставки Фрэнка Окенфельдса 3, которая освещает тридцатилетний творческий путь фотографа.
Американский фотограф, художник и режиссер Фрэнк Окенфельс 3 (род. в 1960) известен прежде всего своими сюрреалистическими портретами. Более трех десятилетий он снимает известных актеров, музыкантов и голливудских звезд, среди которых Nirvana, Дэвид Боуи, Дэвид Линч, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Натали Портман и многие другие.
После экскурсии, которую провел сам автор, вечер продолжился. Празднование происходило на нескольких этажах одновременно. Выступали музыканты и диджеи.
Вот как прокомментировала праздничную дату исполнительный директор и соучредитель Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ: „Три года — это вроде немного. Но так как они вместили и безумные шесть месяцев после открытия музея, когда Fotografiska стал крайне популярным местом встреч, и два года в подвешенном состоянии из-за распространения коронавируса, то мы „повзрослели“ раньше, чем предполагали. Каждый год был подобен марафону, поэтому каждый день рождения мы отмечаем с чувством гордости, ведь Fotografiska живет только за счет частного капитала. Сегодня у нас как никогда сильная команда, и мы строим много планов, чтобы и дальше радовать наших посетителей фотоискусством и кулинарным искусством мирового уровня“.
Fotografiska Tallinn был открыт в июне 2019 года первым среди филиалов Fotografiska за пределами Стокгольма. Сегодня Fotografiska также работает в Нью-Йорке, начиная с 2023 года музей можно будет посетить в Берлине, Майами и Шанхае. В 2022 году таллиннский ресторан Fotografiska получил зеленую звезду Мишлена. Владельцы карты друга Fotografiska могут бесплатно посещать музеи Fotografiska по всему миру.