„Повод для концерта особенный“: „Христов & Геродес“ приглашают 28 июня в Old Irish Pub!
28 июня в Old Irish Pub состоится первый за три года большой сольный концерт „Христов & Геродес“, посвященный третьей годовщине вашей свадьбы и дню рождения Дмитрия. Организаторы уверяют, что зрителей ждёт настоящий праздник хорошей музыки, чистых голосов и магия живого звука!
Дмитрий Христов (гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик, музыкальный продюсер) и Элина Геродес (автор-исполнитель, поэт, вокальный тренер) ответили на вопросы о предстоящем концерте и о личном.
— Как к вам пришла идея концерта, как долго готовились, кого ждёте?
— За эти три года у нас собралась отличная, полноценная концертная программа, написаны новые песни, переосмысленны те, которые публика знает и любит. Когда есть, чем поделиться, хочется нести это людям. И повод для концерта особенный: в один день, 28 июня, мы отмечаем день рождения Дмитрия и нашу годовщину свадьбы.
На концерт ждём наших многочисленных знакомых, чтобы разделить этот прекрасный день. Всех зрителей, кто соскучился по качественной, новой музыке и песням на родном языке, всех, кто хочет напитаться энергией и вдохновением. И, конечно, весь XGeS Team - людей, которым мы посвящаем огромную часть жизни.
— Что можно будет увидеть на концерте 28 июня, чем насладиться?
— Наш сольный концерт называется „Есть душа“, как одна из песен программы. Это название отражает содержание песен, которые мы исполняем: о любви, о жизни, о радости и грусти, о вере — обо всём, что волнует каждого человека. И музыка усиливает восприятие. Мы вкладываем в нашу музыку всю свою душу и энергию. Зрители всегда чувствуют наш мощный искренний заряд жизни и активно откликаются.
Если говорить о музыкальном направлении — это живая гитарная программа в стиле джаз-рок, поп-рок, фьюжн. Особенность этого концерта в том, что с сольной программой выступит не только „Христов & Геродес“, но и уникальный подростковый ансамбль „Funky Fight“. Это проект нашего обучающего и продюсерского центра XGeS Music. В свои юные годы (ребятам от 9 до 13 лет) они играют на уровне профессиональных взрослых музыкантов мировые хиты и авторские композиции. Funky Fight под руководством Дмитрия сильно выросли в мастерстве исполнения, наработали сольный сет, стали лауреатами конкурса „Tallinna Talent 2022“. Теперь два наших коллектива поддерживают друг друга: Funky Fight играет часть нашей программы, мы в свою очередь, помогаем в их произведениях. Воспитание детей — это основа здорового будущего и благополучного развития общества. Мы как музыканты делаем всё от нас зависящее, чтобы растить Funky Fight в атмосфере высокой музыкальной культуры, взаимной поддержки и взаимной ответственности.
Откроют концерт наши гости, самобытные исполнители: Alec — харизматичная рок-певица и бас-гитаристка, Aquamode — industrial metal project, зажигательная Darja Djatsenko, автор-исполнитель в стиле рок-эпатаж Ilja Ozerov, Oksana Jani представит премьеру песни, рок романс.
— Вы с Дмитрием оба музыканты. Расскажите, как вы познакомились — на каком-нибудь концерте?
— Да, мы были приглашены в качестве гостей на концерт к таллиннской поэтессе. Там состоялось знакомство, далее последовало творческое сотрудничество, которое через некоторое время переросло в наш семейный союз. Вот уже три года мы продолжаем развиваться вместе — как семья, как музыканты, как педагоги и партнёры в общем деле — нашем обучающем и продюсерском центре XGeS Music. Мы благодарны всем людям и обстоятельствам, которые соединили наши судьбы.
— Как вы с Дмитрием проводите свободное время — тоже поете?
— В течение трёх лет у нас фактически не было свободного времени. Только сейчас появляется возможность освободить себе два выходных дня. Так что нам только предстоит выстроить себе досуг. В редкие моменты отдыха мы любим прогуляться по нашему красивому городу, зайти в уютный ресторан на ужин. Одним из видов отдыха для нас является кулинария. Мы оба хорошо готовим и иногда устраиваем себе гастрономические праздники. Можем поздним вечером после работы сорваться в бассейн. Конечно, любим путешествия.
— Вы вместе и на сцене, и в жизни. Это комфортно или стоит иногда „отдыхать“ друг от друга? Нужно ли это вам?
— Мы действительно 24 часа в сутки находимся вместе, даже читаем мысли друг друга. Если и приходится разъезжаться, постоянно находимся на связи. Конечно, важно организовывать и личное пространство. Там появляются новые творческие идеи.
— Какие мечты у вашей творческой пары?
— Жить долго и счастливо, писать и исполнять новые песни, вывести детей на мировой уровень, развивать наш центр в разных странах и совершить кругосветное путешествие!
Ссылка на фб ивент: https://fb.me/e/1TGHADunQ
Ссылка на билеты: https://ticketbest.eu/performances/149
Ссылка на видеоклипы: https://youtube.com/playlist?list=PLuF42z3cfLNcqeU452uHG1_Yr_L06IvNl