„Повод для концерта особенный“: „Христов &​ Геродес“ приглашают 28 июня в Old Irish Pub!

Дмитрий Христов (гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик, музыкальный продюсер) и Элина Геродес (автор-исполнитель, поэт, вокальный тренер) ответили на вопросы о предстоящем концерте и о личном.

— Как к вам пришла идея концерта, как долго готовились, кого ждёте?

— За эти три года у нас собралась отличная, полноценная концертная программа, написаны новые песни, переосмысленны те, которые публика знает и любит. Когда есть, чем поделиться, хочется нести это людям. И повод для концерта особенный: в один день, 28 июня, мы отмечаем день рождения Дмитрия и нашу годовщину свадьбы.

На концерт ждём наших многочисленных знакомых, чтобы разделить этот прекрасный день. Всех зрителей, кто соскучился по качественной, новой музыке и песням на родном языке, всех, кто хочет напитаться энергией и вдохновением. И, конечно, весь XGeS Team - людей, которым мы посвящаем огромную часть жизни.

— Что можно будет увидеть на концерте 28 июня, чем насладиться?

— Наш сольный концерт называется „Есть душа“, как одна из песен программы. Это название отражает содержание песен, которые мы исполняем: о любви, о жизни, о радости и грусти, о вере — обо всём, что волнует каждого человека. И музыка усиливает восприятие. Мы вкладываем в нашу музыку всю свою душу и энергию. Зрители всегда чувствуют наш мощный искренний заряд жизни и активно откликаются.