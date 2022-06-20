Максим Покровский: „Если цвет нации в России сгнил, то чего ждать от нации?“

Я очень надеюсь, что большинство из них отказалось, потому что они настолько крутые, что „Ногу свело!“ для них недостаточно достойный партнер. Это сейчас ирония, сарказм. А так они хотят хором высказаться против войны и сделать коллективную песню. Просто пока у них руки не дошли. Повторюсь еще раз для тех, кому непонятен мой сарказм, - сарказм присутствует.

— Вопрос, наверное, все-таки к коллегам. Но, скажем, не ко всем. Скажем, не к Дмитрию Спирину из группы „Тараканы“. Димон был „за“. Еще пара-тройка людей поступили по-мужски и хотя бы честно мне написали, не глядя в глаза, но тем не менее: „Очень сейчас тяжко, брат, не могу“, „Уезжаю“ или „Семью перевожу“. Почему отказались остальные, я не знаю.

— Это было даже не решение, это было очень родственное чувство, но другое. Когда началась война, мы находились в шоке. А буквально через один-два дня я подумал: господи, ведь в наших руках есть мирный инструмент. Мирный и очень действенный инструмент. Это, разумеется, песня. И вот тогда было принято решение предложить коллегам сделать совместную песню.

— С начала вторжения России в Украину и на сегодняшний день вы записали пять антивоенных песен. В какой момент вы решили, что будете открыто высказывать в песнях свою антивоенную позицию?

После вторжения России в Украину музыкант и лидер группы „Ногу свело!“ Максим Покровский записал пять песен, осуждающих войну и российскую агрессию. Последняя на сегодняшний день, „Украина“, была выложена на YouTube-канале группы 12 июня, в день России, и за неделю набрала почти три миллиона просмотров. DW поговорила с Максимом Покровским, с 2019 года живущим в США, о последствиях открытого высказывания антивоенной позиции, неоднозначном отношении украинцев к песне „Украина“, выступлениях группы „Ногу свело!“ в Крыму после российской аннексии полуострова и возможности музыкантов достучаться до россиян.

— Ну, наверное, это очевидно: во-первых, потому что это глубоко изнутри. Во-вторых, потому что это всё-таки смелый шаг. С точки зрения тех струн, которые мы дергаем, которые мы задеваем в человеческих душах и сердцах. Ну и просто потому, что в этом одном слове сейчас — все наши мысли. И не только в слове. Мне кажется, что если эта песня останется после меня… Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что после меня останется не столько песен, сколько после Beatles, но если одной из тех немногих, которые останутся, будет „Украина“, мне будет... нормально.

— Давайте поговорим о вашей песне „Украина“. В своем аккаунте в Instagram вы написали, что 34 года существования группы вы шли „непростыми путями для того, чтобы в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня“. Почему вы считаете ее настолько важной в своем творчестве?

Разумеется, я хочу рано или поздно вернуться в Россию. Мне есть зачем, к кому и к чему возвращаться в Россию. Но если мне не удастся вернуться, значит такова моя судьба. Мир достаточно большой, и я достаточно свободно в этом мире себя чувствую. И я, и моя семья. Мы вроде как в порядке.

— Меня это не может не пугать, потому что любому человеку свойственно чувство страха или чувство испуга в момент получения негативной информации. Почти у любого человека присутствует инстинкт самосохранения. Значит, так на роду мне написано. Значит, в худшем раскладе, как вы говорите, я не вернусь в Россию.

— После выхода песни „Поколение Z“ в отношении вас возбудили проверку на предмет дискредитации российской армии и экстремизма. Вас не пугает уголовное преследование и то, что при худшем раскладе вы рискуете вообще никогда не вернуться в Россию?

— Разумеется, осознавал, но это не очень сильно нас беспокоит. Главное, что мы сохраняем всех тех, кто не поддерживает войну. Есть артисты, я могу не называть их, их и так все все знают, которые пишут пресс-релизы на своих ресурсах и говорят, что они на своих концертах приветствуют представителей всех точек зрения. Главное, чтобы их объединяла музыка. Комментировать такой подход я не хочу. Могу только сказать, что нам он не подходит. Поэтому это — такая себе потеря аудитории. Слава Богу, что мы ее потеряли.

— Слушатели вашей песни в Украине разделились на два лагеря: одни благодарят вас, другие чувствительно отреагировали на строчку „Украина - моя вторая половина“ и на слова „от Днепра и до Берлина“, „отсекающие“ от страны Правобережную часть — до Днепра. А один из наиболее часто встречающихся в соцсетях комментариев украинцев: „Почему мы в Украине вообще должны слушать русских исполнителей? Почему они от нас не отстанут?“

— Нет, к своему огромному сожалению, не говорю. Я очень хорошо знаю и чувствую эти интонации, но я боюсь ими бравировать, потому что сейчас люди в Украине чрезвычайно чувствительно относятся к такому. Сейчас не тот момент.

— Серьезно? Ну вот, как можно это не помнить? Я вспоминаю какие-то, знаете, разговоры, близких и не очень близких родственников, какие-то разговоры о родственниках нашей украинской ветви. Очень хорошо помню, как у мамы менялся акцент, когда она приезжала туда. У нее сразу же такая „г“ мягкая появлялась…

— Более чем. Моя мама — уроженка города Днепропетровска. Как я уже сказал, сейчас у нас там не так много близких, но они есть. Включая мою тётю. Я в Украине в своей жизни бывал нечасто. Но у меня есть прекраснейшие детские воспоминания, которые навсегда останутся. Когда ты просыпаешься в поезде „Москва — Днепропетровск“ уже на территории Украины и слышишь: „Говорить радiо Київ“, — и мелодия такая… (поет).

— Я её писал, разумеется, не только для людей в Украине, но в основном для них. Сейчас мы видим, какое количество живущих в России и не только в России полукровок, таких, как я, разрываются на части. Причем я вследствие каких-то внутрисемейных причин разрываться — разрываюсь, но это не то, что меня прямо раздирает каждую секунду, хотя у меня там остались близкие люди. Но уже не так много. Но есть те, у кого там мамы, папы... И получается, что многие нам пишут. Да, Украина — это моя вторая половина.

— Легче всего разобраться с последним комментарием. Никто не должен, никому это не навязывают. На площадях и улицах городов из громкоговорителей наша песня не звучит. Заставкой к новостям и саундтреком к телепередачам, документальным фильмам она не стала. Что касается первого вопроса — да, всё понятно. Более того, это не только моя вторая половина, это вторая половина огромного количества людей. А почему „от Днепра до Берлина“? Потому что моя личная связь именно с Днепром, потому что по мамочке мои корни находится в Днепре. Это личная песня. Я просто ею поделился.

Но важно еще и то, что те, кто высказываются по этому поводу, на мой взгляд, — это две группы людей. Первая группа — те, кто сейчас ранен и исключительно раним. И в общении с этими людьми не может быть ничего, кроме терпения. Кроме сострадания и кроме понимания. И я не лишу себя какого-то достоинства, если я посмотрю этим людям в глаза и скажу: „Дорогие мои, пожалуйста, будем молиться, чтобы был мир. И верьте, что я это сделал от всей души и от всего сердца. Если вам сейчас не хочется это слушать, не слушайте“.

Вторая категория — это люди, которые решили, что я почему-то должен отчитываться. Это люди, которые могли и не пострадать, и дай бог им, их родным, близким, их бизнесам, их хозяйствам, чтобы они дальше развивались, чтобы они дальше могли помогать, принимать беженцев, арендовать им жилье, желательно со скидками.

Я желаю это каждому из нас на территории любой страны земного шара. И вот в этом случае у меня нет совершенно никаких причин вообще что-то объяснять. Мне ничего не надо от Украины, абсолютно. Мне нужно только одно: чтобы светило солнце, чтобы все были живы-здоровы, чтобы закончилась война.