Умер Регимантас Адомайтис

Свои соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Науседа подчеркнул, что Адомайтис „своей личностью и деятельностью охватил целую эпоху литовской культуры“.

Известно, что в последние годы Адомайтис тяжело болел.

У артиста остались сыновья Витаутас, Гядиминас и Миндаугас. Супруга артиста, певица Эугения Байорите, скончалась в 2011 году.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 г. в Шяуляй. Детство провел в деревне Шимоняй (Пасвальский район). Позже переехал с родителями в Пасвалис. В 1954 г. окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, в 1959 г. окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1959–1962 гг. учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).

В 1962–1963 г. работал актером в Драматическом театре Капсукаса, в 1963–1967 г. работал в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 г. - актер Литовского национального драматического театра.

В 1965 вышел фильм „Никто не хотел умирать“ Витаутаса Жалакявичуса, который принес Адомайтису широкую известность. В 1985 году актер получил звание народного артиста СССР.

Снялся также в фильмах и сериалах „Король Лир“, „Из жизни отдыхающих“, „Американская трагедия“, „Трест, который лопнул“, „Богач, бедняк...“, „Зелёный фургон“, „Трудно быть богом“, „Способ убийства“, „Московская сага“ и др.