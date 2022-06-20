Добегался? Эзра Миллер может лишиться роли Флэша
Актер Эзра Миллер, известный причастностью к различным скандалам, может лишиться роли Флэша в одноименном фильме. Источник Deadline сообщил, что в студии Warner Bros. ходят разговоры о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
Согласно инсайдерам, фильм „Флэш“, который выйдет летом 2023 года, может стать для Миллера последней картиной в киновселенной DC. В студии надеются, что связанные с актером скандалы не разрастутся до масштабов огласки суда Джонни Деппа.
„Есть надежда, что скандал останется на низком уровне до выхода фильма, надежда на лучшее“, — сказал источник в Warner Bros.
Он отметил, что студия может отказаться от активной рекламы фильма, либо вовсе отменить прокат картины в кино и отдать ее сервису HBO Max.
Ранее Миллера обвинили в неподобающем поведении в отношении 12-летнего ребенка. Актер прижимался к нему и предлагал купить лошадь, чтобы тот мог посещать его ранчо. Также Миллер издевался над не сумевшей найти его полицией и поставлял запрещенные вещества 12-летней девочке Токате.