Добегался? Эзра Миллер может лишиться роли Флэша

Согласно инсайдерам, фильм „Флэш“, который выйдет летом 2023 года, может стать для Миллера последней картиной в киновселенной DC. В студии надеются, что связанные с актером скандалы не разрастутся до масштабов огласки суда Джонни Деппа.

„Есть надежда, что скандал останется на низком уровне до выхода фильма, надежда на лучшее“, — сказал источник в Warner Bros.

Он отметил, что студия может отказаться от активной рекламы фильма, либо вовсе отменить прокат картины в кино и отдать ее сервису HBO Max.

Ранее Миллера обвинили в неподобающем поведении в отношении 12-летнего ребенка. Актер прижимался к нему и предлагал купить лошадь, чтобы тот мог посещать его ранчо. Также Миллер издевался над не сумевшей найти его полицией и поставлял запрещенные вещества 12-летней девочке Токате.