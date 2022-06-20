КАРТА | Все костры Яановой ночи в Таллинне: смотрите, куда можно сходить рядом с домом

Костры в Таллинне

22 июня в 15:00 на берегу озера Харку. Хедлайнер Groove Coverage из Германии, а также Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine Band и Ханна-Сандра.

22 июня в 19 часов в парке Лёвенру (Löwenruh). Танцевальная музыка. Выступают: Kristjan Reinvee, Sven Schmeiman, Käroli Kärdi и Hele-Riin Mällo, Sunlight и Lauri Hermann.

22 июня в 18 часов на Штромке. Ярмарка в честь Иванова дня и развлекательная программа. Выступают Уку Сувисте с группой и играет DJ.

22 июня в 19:00 на пустыре Паэвялья в Ласнамяэ. Развлечения для детей. Концерт ViaBaltika.

22 июня в 19:00 на костровой площадке Лоо у реки Пирита. На сцене артисты танцевальной школы JJ-street, девушки из Лоо, ученики музыкальной школы. Выступает Elumees.

22 июня в 20:00 в Аэгвийду, в парке Кылакоя. Игры и ритуалы на Иванов день . Детские танцевальные ансамбли. Выступает Väliharf.

23 июня в 19 часов в Эстонском музее под открытым небом. Костры будут пылать на деревенской площади и площадке с качелями. Выступают Kukerpillid и Leigarid.

23 июня в 19.00 в музее Виймси под открытым небом. Овечки, ягнята, лошади, пони. Большие деревенские качели. Выступают: Stefan, Marko и VLÜ.

23 июня в 20 часов в Маарду по адресу Ринги 64а. Выступают ViaVI и Siiri Känd.

23 июня в 18.00 на площадке Леннула в Мууга. Выступает ансамбль Laine.

23 июня в 18 часов в парке Шнелли. Выступают Traffic, Stefan, Masha Ye, Boris Lehtlaan и Are Jaama.

Список костров по всей Эстонии смотрите ЗДЕСЬ.

Если у вас есть информация о мероприятиях Яановой ночи в Таллинне, которых нет на нашей карте, присылайте ее на адрес rus@delfi.ee (место, время, краткое описание программы), и мы дополним наш список.