Манижа прокомментировала сообщения об отъезде из России

Исполнительница опровергла переезд в Париж и заявила, что остается в России. Она пояснила, что улетала с целью помочь родственнице.

„Моя сестра попала в страшную автокатастрофу, потеряв самого близкого человека в ее жизни — друга. Мы отправилась к сестре, которая была практически при смерти. Но люди почему-то решили, что можно зацепиться за эту фразу, что я нахожусь сейчас в Париже, и написать огромное количество „заказухи“. Статьи были прямо под копирку написаны“, — сказала Манижа.

Артистка призналась, что ее поражает необходимость рассказывать публике о своих поездках. „Хотя в целом в 2022 году уже мало что может поразить“, — добавила она.

Собчак предположила, что статьи об эмиграции Манижи появилась из-за того, что певица выступила против спецоперации на Украине. Певица ответила, что никто не сможет отнять у нее право петь и заниматься своим делом. Где-то далеко сочувственно кивнули Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Максим Галкин...



