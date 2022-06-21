„Хожу контуженная“. Чулпан Хаматова — о слухах о возвращении и отсутствии русофобии

О своем решении вместе с тремя дочерями покинуть Россию и переехать в Латвию Чулпан Хаматова сообщила 20 марта в большом интервью на Youtube-канале своей подруги журналистки Катерины Гордеевой „Скажи Гордеевой“.

Известие было воспринято противоречиво не только в России — русское оппозиционное сообщество и многие латыши тут же в очередной раз напомнили актрисе, что за десять лет до этого она сама снялась в предвыборном ролике „Почему я голосую за Путина“, взамен на обещание построить Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. В интервью Гордеевой Чулпан сказала, что Путин всех обманул. Актриса призналась, что к отъезду не готовилась, а средств на проживание у нее хватит всего на три-четыре месяца. Нет средств даже добраться до своего дома в эко-поселке Аматциемс.

Вскоре режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис, с которым Чулпан до этого работала над двумя спектаклями в России, пригласил актрису в свою труппу. Сказал, что поначалу она может играть на русском языке, но со временем выучит латышский и сможет работать на равных со всеми. Это решение поддержал новый коллега Чулпан, актер НРТ Андрис Кейшс, который опубликовал на своей странице в фейсбук пост - напомнил, что Хаматова — высококлассная актриса и гуманист, спасшая жизни тысяч детей, защищавшая Pussy Riot и Кирилла Серебренникова.

В конце апреля Чулпан выступила на митинге движения „Русский голос против войны“ возле памятника Свободы в Риге. „Хотелось, чтобы не было ощущения, что все русские поддерживают войну, - пояснила она свое появление. - И еще хотелось увидеть людей, которые так же, как я, вынуждены были уехать из страны“. В разговоре с Delfi она еще раз объяснила, почему в 2012 году поддержала Путина: „Тогда, до всякого Крыма были люди, которые видели или чувствовали, куда все катится — я не видела и не чувствовала…“