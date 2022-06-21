Завтра на пляже озера Харку в Хааберсти пройдет праздник Иванова дня

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, праздник Иванова дня на пляже озера Харку проходит впервые и обещает быть незабываемым. „На этот день обещают хорошую погоду, а насыщенная программа праздника не даст гостям заскучать“, — сказал старейшина.

Старейшина рассказал, что хедлайнером праздника станет специальный гость из Германии. „В исполнении группы Groove Coverage гости услышат такие известные хиты как Moonlight Shadow, Poison, God is a Girl, She, 7 Years & 50 Days. Также на празднике выступят Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine Band и Ханна-Сандра. Ведущий праздника — Марк Китаев“, — сказал Сильянов и пригласил всех желающих на праздник Иванова дня в Хааберсти.

На празднике Иванова дня в Хааберсти будет интересно как детям, так и взрослым. „В течение дня для гостей будет возможность подкрепиться, будет специальная детская зона, для молодёжи пройдёт соревнование диджеев прямо на сцене. Будет зажжён большой костёр Ивановой ночи, а завершит праздник незабываемая праздничная дискотека“, — продолжил старейшина и добавил, что праздник бесплатный, приглашаются все желающие.

Количество парковочных мест на пляже озера Харку ограничено, поэтому рекомендуем приехать на праздник на общественном транспорте или прийти пешком. Ближайшая остановка — Вяйке-Ыйсмяэ, которая находится всего лишь в нескольких сотнях метров от пляжа. Праздник безалкогольный.

Праздник Ивановой ночи в Хааберсти организует управа района Хааберсти.