21.06.2022, 12:06
Гузеева, Дибров и Бабкина изгнаны с YouTube
ФОТО: Youtube
Видеосервис YouTube заблокировал канал медиагруппы „Красный квадрат“ из-за „нарушений условий пользования“. „Красный квадрат“ продюсирует такие телевизионные передачи, как „Модный приговор“, „Давай поженимся“, „Кто хочет стать миллионером?“, их аккаунты заблокированы.
Журналисты обратились к ведущей шоу „Давай поженимся“ Ларисе Гузеевой с просьбой прокомментировать случившееся, но диалог не сложился. „И что? Что вам еще рассказать? До свидания“, — отреагировала ведущая.
Канал шоу „Голос“, который также принадлежит медиагруппе, пока доступен.
В 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.