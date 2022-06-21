Шоубиз
21.06.2022, 12:06

Гузеева, Дибров и Бабкина изгнаны с YouTube

 
уходят все
уходят все
ФОТО: Youtube

Видеосервис YouTube заблокировал канал медиагруппы „Красный квадрат“ из-за „нарушений условий пользования“. „Красный квадрат“ продюсирует такие телевизионные передачи, как „Модный приговор“, „Давай поженимся“, „Кто хочет стать миллионером?“, их аккаунты заблокированы.

Журналисты обратились к ведущей шоу „Давай поженимся“ Ларисе Гузеевой с просьбой прокомментировать случившееся, но диалог не сложился. „И что? Что вам еще рассказать? До свидания“, — отреагировала ведущая.

Канал шоу „Голос“, который также принадлежит медиагруппе, пока доступен.

В 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

RusDelfi
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