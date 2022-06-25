ФОТО | Возраст фигуре не помеха: доказывают Наташа Королева, Клаудиа Шиффер и Элизабет Херли

Наташа Королева снялась топлес и не забыла добавить, что ей 49 лет. Артистка также рассказала, что пять дней провела в Железноводске Ставропольского края, где проходила лечебные процедуры. „За 5 дней минус 3 кг. Ушла отечность, нормализовался сон. Появилось больше энергии. Мне 49 лет, и я собой довольна!“ — поделилась результатами исполнительница.

Пляжным фото поделилась модель Клаудиа Шиффер. На фото она позирует в бикини с цветочным принтом, демонстрируя идеальный пресс. Поклонники осыпали знаменитость комплиментами. „Стройная!“, „Как вы молодо выглядите!“, „Безупречная красавица!“, „Идеальное тело!“ – написали фанаты под фото.

И 57-летняя Элизабет Херли не стесняется в своем возрасте примерять дерзкие образы, заставляя женщин по всему миру отказываться от постулатов эйджизма. Недавно она опубликовала видео, на котором демонстрирует свою спортивную подтянутую фигуру в черном бикини. Похоже, с годами актриса становится только краше. В комментариях под видео поклонники засыпали Элизабет комплиментами: „Хорошеете день ото дня“, „Молодеете!“, „Вам точно 57?“