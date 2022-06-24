Киркорову сорвали концерт в Молдавии
Чёрная полоса в жизни Филиппа Киркорова продолжается. С одной стороны, ему не дают выступать в странах, когда-то входившими в состав СССР. С другой, стали „зажимать“ и в России. Новый акт драмы свершился в Кишинёве.
В Кишиневе полиция сорвала концерт Филиппа Киркорова, Давы и Вани Дмитриенко. Музыканты уже были готовы выступить на центральной площади города, но в последний момент шоу отменили. Об этом пишет Telegram-канал „Неопра, блин“.
Как отмечается, за несколько часов до начала выступления на той же улице проходили митинги, в связи с чем полиция заблокировала близлежащие улицы.
„Грузовики с аппаратурой и декорациями задержали для досмотра и в итоге проезд им и вовсе заблокировали. В результате время для проведения концерта вышло и его пришлось отменить“, - говорится в сообщении.