Шоубиз
24.06.2022, 16:14

Киркорову сорвали концерт в Молдавии

 
Ф. Киркоров
Ф. Киркоров
ФОТО: Youtube

Чёрная полоса в жизни Филиппа Киркорова продолжается. С одной стороны, ему не дают выступать в странах, когда-то входившими в состав СССР. С другой, стали „зажимать“ и в России. Новый акт драмы свершился в Кишинёве.

В Кишиневе полиция сорвала концерт Филиппа Киркорова, Давы и Вани Дмитриенко. Музыканты уже были готовы выступить на центральной площади города, но в последний момент шоу отменили. Об этом пишет Telegram-канал „Неопра, блин“.

Как отмечается, за несколько часов до начала выступления на той же улице проходили митинги, в связи с чем полиция заблокировала близлежащие улицы.

„Грузовики с аппаратурой и декорациями задержали для досмотра и в итоге проезд им и вовсе заблокировали. В результате время для проведения концерта вышло и его пришлось отменить“, - говорится в сообщении.

RusDelfi
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