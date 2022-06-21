Шоубиз
21.06.2022, 12:53

Ушел из жизни 18-летний актер Тайлер Сандерс

 
Тайлер Сандерс
Тайлер Сандерс
ФОТО: Instagram

Актер Тайлер Сандерс скончался в возрасте 18 лет. О смерти 18-летней звезды сериалов „9-1-1: Одинокая звезда“ и „Бойтесь ходячих мертвецов“ сообщает издание TMZ.

Смерть наступила в доме актера в Лос-Анджелесе 16 июня. Причины смерти молодого человека не сообщаются.

Представитель Тайлера Педро Тапиа заявил, что смерть юноши сейчас расследуют. Предположительно, она не носит криминальный характер: он был дома один, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тайлер Сандерс стал артистом в 10 лет. Он был номинирован на телепремию „Эмми“ за роль Лео в сериале Amazon „И немного волшебства: Город загадок“.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии