21.06.2022, 12:53
Ушел из жизни 18-летний актер Тайлер Сандерс
ФОТО: Instagram
Актер Тайлер Сандерс скончался в возрасте 18 лет. О смерти 18-летней звезды сериалов „9-1-1: Одинокая звезда“ и „Бойтесь ходячих мертвецов“ сообщает издание TMZ.
Смерть наступила в доме актера в Лос-Анджелесе 16 июня. Причины смерти молодого человека не сообщаются.
Представитель Тайлера Педро Тапиа заявил, что смерть юноши сейчас расследуют. Предположительно, она не носит криминальный характер: он был дома один, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Тайлер Сандерс стал артистом в 10 лет. Он был номинирован на телепремию „Эмми“ за роль Лео в сериале Amazon „И немного волшебства: Город загадок“.