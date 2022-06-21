Иван Ургант вернется с обновленным шоу?

„Они возвращаются, те, кто уезжал в „отпуск“, без публичных заявлений, как Иван Ургант , например. Вернулся и тихой сапой работает над новым форматом своего шоу. На государственном телеканале“, — подчеркнула Бравицкая.

Актриса добавила, что в Россию возвращаются даже те, кто „публично хлопнул дверью“. В качестве аргумента своей позиции она привела в пример свою коллегу Ингеборгу Дапкунайте, которая в данный момент работает на открытии фестиваля „Вдохновение“. Дапкунайте там является главным куратором и арт-директором, при этом само мероприятие финансируется из госбюджета, напомнила Бравицкая.