Культура
22.06.2022, 10:53

Сегодня на Штромке выступит Уку Сувисте

 
22juuni3
22juuni3
ФОТО: Facebook

Сегодня, 22 июня? Пыхья-Таллинн отметит Янов день на Штромке. Состоятся ярмарка, развлекательная программа с детским забегом, концертом Уку Сувисте и зажжением костра.

Ярмарка откроется в 12.00, развлекательная программа начнется в 15.00. В 16.30 и 17.30 пройдут тренировки по зумбе. С 17 часов можно поучаствовать в традиционных конкурсах и играх. В 18.30 на сцену выйдет Уку Сувисте с группой. Также выступит Рафаэль, в 21 час будет зажжен костер, после чего Рафаэль продолжит выступление.

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