22.06.2022, 10:53
Сегодня на Штромке выступит Уку Сувисте
ФОТО: Facebook
Сегодня, 22 июня? Пыхья-Таллинн отметит Янов день на Штромке. Состоятся ярмарка, развлекательная программа с детским забегом, концертом Уку Сувисте и зажжением костра.
Ярмарка откроется в 12.00, развлекательная программа начнется в 15.00. В 16.30 и 17.30 пройдут тренировки по зумбе. С 17 часов можно поучаствовать в традиционных конкурсах и играх. В 18.30 на сцену выйдет Уку Сувисте с группой. Также выступит Рафаэль, в 21 час будет зажжен костер, после чего Рафаэль продолжит выступление.