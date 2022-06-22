Сегодня на Штромке выступит Уку Сувисте

Ярмарка откроется в 12.00, развлекательная программа начнется в 15.00. В 16.30 и 17.30 пройдут тренировки по зумбе. С 17 часов можно поучаствовать в традиционных конкурсах и играх. В 18.30 на сцену выйдет Уку Сувисте с группой. Также выступит Рафаэль, в 21 час будет зажжен костер, после чего Рафаэль продолжит выступление.