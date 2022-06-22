Умер певец Пьер Нарцисс, ему было всего 45 лет

Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуту Пьер Нарцисс) родился в Камеруне в 1977 году. В детстве Пьер любил играть в футбол, но в 13 лет увлекся музыкой и стал учиться игре на тенор-саксофоне. В подростковом возрасте создал группу, которая играла в клубах, исполняя песни на французском и на местных языках Камеруна.

После школы Пьер приехал в Россию, чтобы продолжить свое обучение. Молодой человек поселился в подмосковном Егорьевске у сестры. Пьеру было неуютно в столице, и он собирался уехать во Францию, когда ему выпала возможность сняться у именитого режиссера Никиты Михалкова. Нарцисс принял участие в кастинге и в 1998-м появился в эпизодической роли абиссинского принца в фильме „Сибирский цирюльник“.

Окрыленный успехом Нарцисс остался в Москве и поступил на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Параллельно с учебой он работал в казино „Кристалл“ и ночных клубах. В конце 90-х играл в команде КВН РУДН, вел программу „Dance Boom“ на радиостанции РДВ и несколько рубрик на „Хит FM“.

В 2003 году Пьер решил принять участие в „Фабрике звезд-2“. На кастинге он исполнил рэп на французском языке и песню из репертуара Владимира Высоцкого, чем немало удивил жюри.

Под чутким руководством Макса Фадеева Нарцисс записал и снялся в клипах на песни „Шоколадный заяц“ и „Целуй-целуй“, которые впоследствии стали настоящими хитами. Прозвище „Шоколадный заяц“ намертво „приклеилось“ к темнокожему певцу, и именно под ним он стал известен широкой аудитории.

Пьер Нарцисс был женат на Валерии Калачевой. Они познакомились сразу после окончании „Фабрики звезд“, когда Валерии было 18 лет. В 2006-м у пары родилась дочь Каролина-Кристель, а через три года молодые люди официально зарегистрировали свой брак. Дочери Нарцисса нравиться учить иностранные языки и заниматься большим теннисом.