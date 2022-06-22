С пополнением? Кристину Асмус вырвало прямо на сцене

По словам Асмус, с ней это произошло впервые в жизни. „Я так испугалась! Слава богу, зритель этого не видел, я сидела на сцене, отвернутой от зала и фактически за кулисами это сделала. При этом актеры видели и спрашивали после спектакля, что со мной“, — поделилась звезда.