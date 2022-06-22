22.06.2022, 14:12
С пополнением? Кристину Асмус вырвало прямо на сцене
ФОТО: Youtube
Российскую актрису Кристину Асмус стошнило на сцене Театра им. Ермоловой. Об этом она отважно рассказала на своей странице в Инстаграм.
По словам Асмус, с ней это произошло впервые в жизни. „Я так испугалась! Слава богу, зритель этого не видел, я сидела на сцене, отвернутой от зала и фактически за кулисами это сделала. При этом актеры видели и спрашивали после спектакля, что со мной“, — поделилась звезда.
Кроме того, она призналась, что практически потеряла голос перед спектаклем и прибегла к помощи фониатра.
Причину недомоганий Асмус называть не стала. Поклонники подозревают, что дело может быть в беременности звезды, однако она не комментирует эти предположения.