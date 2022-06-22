Ксения Собчак попала под следствие

В юридических документах говорится, что потерпевшие заплатили за курс „Метод Собчак“ от 300 до 600 тыс. рублей (5200-10400 евро) и „ничего не получили взамен“. Журналистка анонсировала авторский курс ведения коммуникаций еще в апреле и представила несколько видов программы, которые можно приобрести. Потерпевшие требуют привлечь Собчак к уголовной ответственности.

О том, что телеведущая намерена создать собственный онлайн-продукт, стало известно в ноябре 2021 года. Журналистка посетовала, что на рынке присутствует много „инфошлака“, отметив наличие и качественных продуктов. По словам звезды, под ее авторством разработан серьезный продукт вместе с мировыми авторитетами, то есть „теми, чьи мысли растаскивают по марафонам и выдают за свои“.