Судя по рассказу, режиссёр собирался в деловую поездку в Милан, где должен был выступить на конференции. Самолет вылетал из Хельсинки, до финской столицы Сокуров ехал на автомобиле. На пограничном пункте он провел несколько часов, пока сотрудники разбирались с его паспортом. В итоге ему объяснили, что пропустить дальше не могут из-за распоряжения Михаила Мишустина.

„Ответа на вопрос о причинах многочасового ожидания на асфальте перрона этой странной погранзаставы я не получил. Товарищ начальник смены в фуражке опять пытался исчезнуть, я же был вынужден уже просто крикнуть ему вослед: немедленно верните меня в Россию! Потому что у меня, человека в возрасте 71 года, стоять, опираясь на палочку, уже не было сил“, — цитирует журналист письмо режиссера.

На сухопутной границе России и Финляндии до сих пор действует коронавирусное распоряжение. Выпустить из страны могут только владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник, не исключено и выполнение важных трудовых функций. Сокуров в письме утверждает, что с итальянской и финской сторонами его путь был согласован.

Александр Сокуров ещё в 2008 году предсказал войну России и Украины. И сейчас другие его прогнозы тех лет выглядят устрашающими: тяжёлый конфликт с Казахстаном, экспансия Китая.

Александр Сокуров — один из самых оценённых в Европе российских режиссёров. В его коллекции наград Приз ФИПРЕССИИ Каннского фестиваля, Золотой Лев и другие премии Венецианских фестивалей, спецпремия Европейской киноакадемии „за достижения всей жизни“.