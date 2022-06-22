Суд в США признал актера Билла Косби виновным в насилии над несовершеннолетней
Суд присяжных в США признал американского комика Билла Косби виновным в сексуальном насилии над бывшей моделью Playboy Джуди Хат в 1975 году, когда ей было 16 лет.
Ему предстоит выплатить жертве полмиллиона долларов в качестве моральной компенсации.
В суде Хат показала, что Косби принудил ее к сексу на вилле основателя Playboy Хью Хефнера в Лос-Анджелесе, где долгие годы проживали модели, снимавшиеся для мужского журнала.
Некоторые из них по прошествии времени рассказывали о бурных вечеринках, которые Хефнер устраивал на Playboy Mansion.
Суд без подсудимого
По словам Джуди Хат, во время одной из таких вечеринок Косби заперся в спальне вместе с ней и другой несовершеннолетней девушкой и принудил ее к действиям сексуального характера против ее воли.
От Косби не требовалось лично присутствовать на процессе, его представляла команда юристов.
Ранее в своих показаниях актер отрицал, что знаком с Джуди Хат, и заявил, что никогда не вступил бы в связь с несовершеннолетней.
Однако адвокаты Хат показали суду старые фотографии на которых Хат и Косби запечатлены вместе на вилле Playboy.
Юристы Косби обращали внимание присяжных на нестыковки в показаниях самой Хат. К примеру, на протяжении всего процесса она говорила, что в момент предполагаемого насилия над ней ей было 15 лет, а в последний момент заявила, что ей было 16.
Кроме того, по словам адвокатов актера, Хат продала свою фотографию с ним таблоидам, что свидетельствует о желании истицы извлечь из этого дела выгоду и оказаться в центре внимания прессы.
Присяжным также показали видеозапись показаний ныне покойного основателя Playboy Хью Хефнера, записанных в 2016 году. По словам Хефнера, допуск несовершеннолетних девочек в его особняк был фактически невозможен.
Однако сторона обвинения напомнила, что Хефнер был близким другом Косби, и призвала суд отнестись к его показаниям с долей сомнения.
Скандальная репутация
Это не первое громкое дело против Билла Косби.
Менее года назад, 30 июня 2021, он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по аналогичному обвинению в сексуальном преступлении.
Он был арестован в 2015 году по иску бывшей баскетболистки Андреи Констанд, которая заявила, что в 2004 году Косби пригласил ее к себе домой, опоил таблетками и домогался ее.
Тяжба длилась несколько лет и в 2018 году закончилась приговором к тюремному сроку от трех до десяти лет. Точное время заключения должно было быть установлено позднее в ходе отдельной юридической процедуры.
Однако в июне 2021 год Верховный суд штата Пенсильвания отменил приговор Биллу Косби, которому на тот момент было 83 года.
Суд посчитал, что Косби было отказано в справедливом судебном разбирательстве, и запретил его дальнейшее преследование в рамках этого дела.
Но это дело оказалось не единственным. Против актера с обвинениями в домогательствах выступили более 50 женщин. Правда, далеко не все из них обратились в суд.
Иск Джуди Хат был подан еще в 2014 году, но его рассмотрение отложили в сязи с тем, что вскоре Косби арестовали по делу баскетболистки Констанд.
Косби последовательно отрицает обвинения в свой адрес, а в случае с Констанд заявлял, что секс между ними произошел по обоюдному согласию.
Билл Косби долгое время был одним из самых известных и высокооплачиваемых американских комиков.
Он начал со стендап-выступлений, но всенародную славу и статус „главного папы Америки“ ему принесло выходившее в 1980-х „Шоу Косби“, в котором он исполнил роль отца чернокожего семейства Хакстейблов.