Суд в США признал актера Билла Косби виновным в насилии над несовершеннолетней

Ему предстоит выплатить жертве полмиллиона долларов в качестве моральной компенсации.

В суде Хат показала, что Косби принудил ее к сексу на вилле основателя Playboy Хью Хефнера в Лос-Анджелесе, где долгие годы проживали модели, снимавшиеся для мужского журнала.

Некоторые из них по прошествии времени рассказывали о бурных вечеринках, которые Хефнер устраивал на Playboy Mansion.

Суд без подсудимого

По словам Джуди Хат, во время одной из таких вечеринок Косби заперся в спальне вместе с ней и другой несовершеннолетней девушкой и принудил ее к действиям сексуального характера против ее воли.

От Косби не требовалось лично присутствовать на процессе, его представляла команда юристов.

Ранее в своих показаниях актер отрицал, что знаком с Джуди Хат, и заявил, что никогда не вступил бы в связь с несовершеннолетней.

Однако адвокаты Хат показали суду старые фотографии на которых Хат и Косби запечатлены вместе на вилле Playboy.

Юристы Косби обращали внимание присяжных на нестыковки в показаниях самой Хат. К примеру, на протяжении всего процесса она говорила, что в момент предполагаемого насилия над ней ей было 15 лет, а в последний момент заявила, что ей было 16.

Кроме того, по словам адвокатов актера, Хат продала свою фотографию с ним таблоидам, что свидетельствует о желании истицы извлечь из этого дела выгоду и оказаться в центре внимания прессы.

Присяжным также показали видеозапись показаний ныне покойного основателя Playboy Хью Хефнера, записанных в 2016 году. По словам Хефнера, допуск несовершеннолетних девочек в его особняк был фактически невозможен.

Однако сторона обвинения напомнила, что Хефнер был близким другом Косби, и призвала суд отнестись к его показаниям с долей сомнения.

Скандальная репутация

Это не первое громкое дело против Билла Косби.

Менее года назад, 30 июня 2021, он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по аналогичному обвинению в сексуальном преступлении.