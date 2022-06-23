Как и почему умер Пьер Нарцисс: рассказывают знакомые и друзья

Певица Наталья Штурм рассказала, что Пьер долгое время страдал от депрессии: „Последние разы я уже не брала трубки — не было времени на долгие разговоры: у всех своя жизнь, свои проблемы. А вот дочь Лена с ним часто общалась. Пьеру было очень одиноко, он плакал и говорил, что никому не нужен, что его карьера остановилась на одной песне“. Штурм добавила, что артист надеялся, что его пригласят в серьезный проект. „Как артист он, безусловно, чувствовал себя забытым. При этом он был очень добрым. Думаю, его моральные страдания и стали одной из главных причин плохого здоровья и быстрого ухода. Человек всегда пытается поправить здоровье любыми доступными способами...“ — сказала она.

Экс-супруга поп-исполнителя Виктория Калачева подробнее рассказала о проблемах певца со здоровьем: „Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти — это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы...“ Кроме того, по её словам, необходимо был менять и клапан на сердце.

„Вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз — почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с Николаем Лукинским“, — написал гендиректор Большого московского Госцирка Эдгард Запашный.

Представитель Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал, что экстренная операция шла „не один час“. Дворцов добавил, что в последний раз виделся с артистом две недели назад на одном из модных показов, и у певца был тяжелый приступ астмы.

Перед смертью Пьера ввели в медикаментозную кому для операции, однако сердце артиста не выдержало.

И уже принято решение, что прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, но похоронят его на родине — в Камеруне. „Мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там“, — пояснила Наталья Калачева.