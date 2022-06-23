Как и почему умер Пьер Нарцисс: рассказывают знакомые и друзья
Вчера многих шокировала новость: в возрасте 45 лет умер исполнитель хита „Шоколадный заяц“ Пьер Нарцисс. Поначалу не было никаких подробностей, но затем картина стала более ясной.
Певица Наталья Штурм рассказала, что Пьер долгое время страдал от депрессии: „Последние разы я уже не брала трубки — не было времени на долгие разговоры: у всех своя жизнь, свои проблемы. А вот дочь Лена с ним часто общалась. Пьеру было очень одиноко, он плакал и говорил, что никому не нужен, что его карьера остановилась на одной песне“. Штурм добавила, что артист надеялся, что его пригласят в серьезный проект. „Как артист он, безусловно, чувствовал себя забытым. При этом он был очень добрым. Думаю, его моральные страдания и стали одной из главных причин плохого здоровья и быстрого ухода. Человек всегда пытается поправить здоровье любыми доступными способами...“ — сказала она.
Экс-супруга поп-исполнителя Виктория Калачева подробнее рассказала о проблемах певца со здоровьем: „Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти — это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы...“ Кроме того, по её словам, необходимо был менять и клапан на сердце.
„Вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз — почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с Николаем Лукинским“, — написал гендиректор Большого московского Госцирка Эдгард Запашный.
Представитель Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал, что экстренная операция шла „не один час“. Дворцов добавил, что в последний раз виделся с артистом две недели назад на одном из модных показов, и у певца был тяжелый приступ астмы.
Перед смертью Пьера ввели в медикаментозную кому для операции, однако сердце артиста не выдержало.
И уже принято решение, что прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, но похоронят его на родине — в Камеруне. „Мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там“, — пояснила Наталья Калачева.