23.06.2022, 11:11
Умер солист „Ласкового мая“ Юрий Шатунов(74)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Факт смерти Шатунова подтвердил, в частности, телеграм-каналу „Звезда“ менеджер певца, пишет Meduza.
По предварительным данным, причиной смерти бывшего солиста группы „Ласковый май“ стал обширный инфаркт, пишут российские СМИ.
Юрий Шатунов с 1986 по 1991 годы был солистом „Ласкового мая“ — самой популярной на тот момент группы в СССР. В „Ласковом мае“, которым руководил Андрей Разин, было несколько солистов, группа давала несколько десятков концертов в месяц, иногда выступая параллельно в нескольких городах. В 1991 году Шатунов покинул „Ласковый май“ и начала сольную карьеру. После ухода Шатунова ни его бывшая группа, ни он сам не смогли достигнуть прежнего уровня популярности.