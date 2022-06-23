Умер солист „Ласкового мая“ Юрий Шатунов

Юрий Шатунов с 1986 по 1991 годы был солистом „Ласкового мая“ — самой популярной на тот момент группы в СССР. В „Ласковом мае“, которым руководил Андрей Разин, было несколько солистов, группа давала несколько десятков концертов в месяц, иногда выступая параллельно в нескольких городах. В 1991 году Шатунов покинул „Ласковый май“ и начала сольную карьеру. После ухода Шатунова ни его бывшая группа, ни он сам не смогли достигнуть прежнего уровня популярности.