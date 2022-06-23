Андрей Разин полтора года назад предсказал смерть Юрия Шатунова

Артист выпивал пиво с товарищами, закусывая раками, когда ему стало плохо. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине.

Там солиста „Ласкового мая“ пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.

Не так давно в жизни Шатунова случилось радостное событие: через суд он всё же добился права исполнять песни „Ласкового мая“. Ранее это запрещал экс-руководитель коллектива Андрей Разин. Но выяснилось, что подпись на документе, передающим права на песни, была подделана.

Кстати, именно Разин предсказал возможную смерть Шатунова. В декабре 2020, когда умер другой участник „Ласкового мая“ Сергей Прико (ему было 46 лет) Андрей заявил: „В группе риска сейчас находится и Юрий Шатунов. У него же очень слабые легкие. Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то, 100%, будет аналогичное протекание болезни. Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов — с шести и не перестает. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось. В этом плане я за него молюсь“.

В чём-то он оказался прав, хотя коронавирус и лёгкие, похоже, не при чём.