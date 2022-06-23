ВИДЕО | “Я здесь не первый и, надеюсь, не последний раз”. Последнее интервью Юрия Шатунова в Эстонии
17 сентября 2021 года состоялся концерт Юрия Шатунова в Таллинне. Алина Захарова встретилась с артистом накануне концерта и узнала, как Юрию удается выглядеть таким свежим и молодым, какой самый дорогой подарок от поклонников Юрий получил за последнее время и многое другое. Смотрите видео!
Юрий — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Всё тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви. “Белые розы”, “Детство”, “Седая ночь” — без этих песен невозможно было представить ни один концерт Юрия Шатунова.
- Какой раз вы приезжаете уже в Эстонию?
- Я уже со счета сбился. Я здесь не первый и, надеюсь, не последний раз.
- Что нравится делать в Эстонии больше всего?
- Мерзнуть! (смеется) Нет, на самом деле, я сюда приезжаю по большей части - по работе. В гости - по-моему, пару раз доводилось.
- А у вас и друзья здесь есть?
- У меня везде есть друзья, к счастью. В общем, отдыхать, радоваться, если я здесь не по работе. Просто смотреть на город, общаться с людьми.
- А есть какие-нибудь любимые места?
- Старый город красивый, кухня тут вкусная, особенно национальная.
- Скажите, а как вы обычно реагируете, когда поклонники слишком навязчивы, может быть, „достают“ вас, хватают?
- Все, что вы перечислили - в прошлом. Сейчас все намного цивильнее.
- А какие подарки вам дарят поклонники сейчас?
- Mercedes 22, например. С годами меняется все, и люди, которые выросли на моих песнях - выросли вместе со мной. Они тоже добиваются чего-то и могут себе позволить сделать достаточно серьезные подарки.