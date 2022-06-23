Шоубиз
23.06.2022, 15:38

ВИДЕО | Опубликовано видео умирающего Шатунова

 
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
ФОТО: Youtube

Телеграм-канал SHOT раздобыл, наверное, последнюю прижизненную съёмку Юрия Шатунова — запись с камеры видеонаблюдения больницы в селе Растуново, куда его доставили друзья.

Видно, что артист уже не может передвигаться самостоятельно, и его приходится нести.

В течение июня Шатунов гастролировал по городам Подмосковья (а также Иванове и Калуге). Последним в туре был Подольск, концерт в котором прошёл 20 июня. Телеграм-канал 112 раздобыл фрагмент любительской съёмки с концерта. „Старость не радость“, — кокетничает он с поклонницами.

Продолжить гастроли Шатунов планировал в октябре (по Беларуси) и ноябре (по Сибири).

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии