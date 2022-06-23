ВИДЕО | Опубликовано видео умирающего Шатунова

Видно, что артист уже не может передвигаться самостоятельно, и его приходится нести.

В течение июня Шатунов гастролировал по городам Подмосковья (а также Иванове и Калуге). Последним в туре был Подольск, концерт в котором прошёл 20 июня. Телеграм-канал 112 раздобыл фрагмент любительской съёмки с концерта. „Старость не радость“, — кокетничает он с поклонницами.