Джонсон не помог: „Евровидения“ в 2023 году в Украине не будет

Такое решение связано с полномасштабным вторжением России в Украину, сообщается на сайте организации.

„EBU полностью понимает разочарование, которое вызвало объявление о том, что песенный конкурс „Евровидение-2023“ не сможет пройти в Украине, стране, которая одержала победу в этом году. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и принимает участие в конкурсе, подготовка к проведению которого должна начаться незамедлительно“, - говорится в заявлении.

В EBU отметили, что обычно над организацией „Евровидения“ работает 10 тысяч человек, а полуфиналы и финалы конкурса посещают 30 тысяч зрителей.

Организаторы отмечают, что получили оценку безопасности от украинской стороны, которая включала в себя оценку рисков нанесения авиаударов, ракетных ударов и атаки дронами. Кроме того, приглашенные сторонние эксперты в сфере безопасности отметили, что предложенные для смягчения угроз безопасности меры являются недостаточными для проведения международного мероприятия.

„Помимо соображений безопасности, продолжающийся конфликт в Украине может привести к тому, что делегации участников будут неохотно ехать в страну. Мы также учли комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине „может затянуться на годы“», - говорится в заявлении.

В EBU также отметили, что рассмотрели возможность проведения конкурса в городах, близких к соседним странам, но сочли, что характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой инфраструктуры не позволят провести „Евровидение“ в них. Кроме того, было принято во внимание то, что на 2023 год в Украине не запланировано проведение крупных концертных туров иностранных исполнителей.

17 июня EBU заявил о том, что Украина не сможет принять „Евровидение-2023“. С критикой такого решения выступил министр культуры и информационной политики нашей страны Александр Ткаченко, который требовал его пересмотра. О том, что конкурс должен пройти в Украине, заявлял и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Эта страна заняла второе место на „Евровидении-2022“ и рассматривается как возможная страна-хозяйка конкурса в следующем году.