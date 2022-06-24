Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской

„Виктор дал указание перевести взысканную сумму на благотворительность. Продюсеру было принципиально доказать, что им были добросовестно исполнены его обязательства, а сегодня показать, что решение, по которому артист может при желании послать продюсера к черту (не желая ничего платить), незаконно“, — прокомментировала итоги суда экс-журналистка.

Конфликт между знаменитостями начался несколько лет назад. Актриса решила попробовать себя в роли певицы и обратилась к продюсеру для сотрудничества. По ее словам, возникли творческие и бытовые разногласия ввиду того, что Дробыш не выполнил свои обязательства по контракту. Дробыш, в свою очередь, отмечал, что Настасья сама стала отказываться от работы. В ходе совместного творчества звезды все же успели записать несколько песен и клипов.

Артистка в корне не согласна с вынесенным решением. „Мы естественно будем его обжаловать, учитывая, что нарушен закон“, — сообщила она подписчикам. „...продюсер должен сделать композиции и клипы для артиста и это, видите ли, не расходы продюсера на развитие творчества артистка, а, как оказывается, убытки“, — сетует Самбурская.