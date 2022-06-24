Группа Little Big выпустила антивоенную песню „Generation Cancellation“. И объявила, что уезжает из России

Участники Little Big, ранее уже выступавшие против вторжения России в Украину, заявили, что в своем новом клипе они „критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию“.

„Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны“, — сказал лидер Little Big Илья Прусикин («Ильич“).

В сообщении группы сказано, что сейчас она базируется в Лос-Анджелесе. Об этом же говорится на сайте Little Big.