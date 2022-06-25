ВИДЕО | Фанатка МакSим в порыве страсти напала на певицу прямо во время концерта

Выступление МакSим проходило в рамках большого фестиваля Ural Music Night, среди хедлайнеров которого также числились „Браво“, АК-47, Uma2rman, Ольга Серябкина, Найк Борзов, „Запрещённые барабанщики“, Татьяна Овсиенко и даже „Песняры“. Причём разные артисты выступали почти в сотне различных мест — от баров до площадей и цирка. МакSим в качестве главной звезды закрывала концертную программу на открытой площадке в центре города.

Это, конечно, неприятно (хотя было бы куда обиднее получить травму и вновь оказаться в больнице). Но на этом неприятности певицы не закончились. Комментаторы разошлись во мнениях, даже просмотрев этот фрагмент несколько раз. Одни хвалят МакSим за то, что „пела до последнего“, другие заметили явный признак „фанеры“. Посмотрите и вы.