Умер автор песен к мультфильму „Остров сокровищ“, сценарист и актер Аркадий Гарцман

В мире кино (и вообще искусстве) Гарцман оказался практически случайно. Работал он сначала на заводе, потом в автобусном парке. А в 40 лет, узнав о съёмках мультфильма „Остров сокровищ“, рискнул отправить несколько своих текстов режиссёру Давиду Черкасскому — и они подошли. К слову, стихи к большей части песен написал куда более известный Наум Олев, в фильмографии которого к тому времени были, например, „Трест, который лопнул“, „Зелёный фургон“ и „Мэри Поппинс, до свидания!“

Мультфильм сразу стал культовым, но последующие фильмы, над которыми работал Аркадий Гарцман в качестве автора песен, не так известны.

С 2005 года (т.е. прожив к тому времени 58 лет) Гарцман начал писать сценарии к фильмам и сериалам, а с 2003 ещё и сниматься в качестве актёра. В частности, он сыграл Исаака Бабеля в сериале „Утёсов. Песня длиною в жизнь“, несколько эпизодических ролей в „Возвращении Мухтара“ и полковника Воробьёва в „Ликвидации“.

Также песни на его стихи исполняли, в частности, Николай Караченцов, Таисия Повалий, Верка Сердючка и София Ротару.