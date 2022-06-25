Пьер Нарцисс оказался в центре международного скандала после смерти

„Возник острый форс-мажор. Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Острый форс-мажор“, — неожиданно сообщила экс-супруга певца Валерия Калачева.

На данный момент идет урегулирование отношений двух стран, так как камерунское посольство не выдает официальную бумагу о погребении.

„Оказалось, что представители Камеруна боятся, что его захоронят здесь. Но почему, если вы боитесь, не дали денег на транспортировку в Камерун? Почему никто не печется о своих гражданах? Этот бред они устраивают, не дают попрощаться, поцеловать и подарить цветы, хотя тело находится здесь“, — сказала Милена Дейнега.

К слову, транспортировка тела в столицу Камеруна Яунде обойдется приблизительно в 10000 евро.

Все произошло из-за ситуации с мамой исполнителя, которая изъявила желание, чтобы сын был похоронен на родине в Камеруне. „Но мы, как друзья и семья, его дочка, настаиваем, чтобы он был погребен здесь, в России, где у него поклонники. Его любят!“ — говорит Дейнега.

„Мы слышим много нехороших слов, вплоть до давления, что он гражданин Камеруна и мы обязаны отдать тело. Но и что, что он гражданин Камеруна? Мы, может там, граждане чужой страны, но мы живем здесь и здесь находимся, и имеем право“, — заявила Милена.

Кто какое право имеет и на каком основании, придётся решать путем переговоров.