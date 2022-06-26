Шутка: Галкину на концерте подбили глаз яблоком

Вслед за бесчисленными публикациями об „ужасной жизни“ Максима Галкина в Израиле, в российских СМИ появилось сообщение о „физической расправе над беглым артистом“, - разумеется, в ответ за „русофобию“ и „неправильные“ слова в адрес руководства РФ. „Сенсация“ о том, как артиста „травмировали на концерте в Хайфе из-за шутки о России“, в субботу, 25 июня, вышла в топы „Яндекса“ и была процитирована не менее, чем в 600 источниках, включая издания „Московский комсомолец“, „Взгляд“, НТВ и пр.

Несмотря на мелкие различия в деталях, фабула примерно всюду была одной: некий крайне неровно дышащий к России зритель, оскорбленный шуткой (то ли про McDonalds, где теперь будут кормить перловкой, то ли про школы, где теперь непонятно чему учат, то ли про „спецоперацию в Донбассе“ - все варианты в публикации присутствуют), исключительно метко заехал артисту точно в глаз „тяжелым предметом типа яблоко“, от чего под означенным глазом образовался фингал, а сам Галкин, вероятно, осознав содеянное, принялся извиняться перед публикой. Причем как устно, так и письменно (оба варианта опять же присутствуют).

Про то, кто был этот неуловимый мститель, вступившийся за Россию, в СМИ информации нет. В публикациях лишь указывается, что позже сам Галкин разместил „фото в соцсети, на котором видна синяя кожа вокруг глаза“. Однако само это фото нигде не приводится, хотя публикуется множество „отфотошопленных“ снимков в разных ракурсах.