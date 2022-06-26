ВИДЕО | Слезы и белые розы: в Москве простились с Юрием Шатуновым

Еще ночью около Троекуровского кладбища стали собираться люди. К утру у ворот собралась приличная толпа, в которой можно увидеть не только старшее и среднее поколение, которое в 80-90-х слушало „Ласковый май“ и фанатело от его хитов, но и молодежь. Почти у всех в руках те самые знаменитые белые розы.

Траурный зал Троекуровского кладбища также был декорирован белыми розами. И там звучала живая музыка: музыкант на аккордеоне наигрывал мелодии легендарных песен Шатунова. Впрочем, перед тем, как запустили в зал поклонников, аккордеонист ушёл.

Как сообщает mash, неизвестный фанат подогнал целую „газель“ с цветами (правда, на этот раз не только белыми розами) — их раздавали всем желающим, которые затем несли букеты к гробу артиста.

А в Интернете можно найти несколько онлайн-трансляций прощания (теперь это уже хроника).

Вот одна из них: