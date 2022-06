Ирина Дубцова обвинила Анну Асти в плагиате

По словам артистки, в песне Анны Asti „Повело“ есть фраза „Sex in the city“. Дубцова заявила, что эта песня не может отсылать к популярному сериалу „Секс в большом городе“, поскольку на английском языке его название звучит иначе. „Сериал называется „Sex and the city“. У меня в песне фраза „Sex in the city“, не имеющая никакого отношения к шоу. У вас она такая же. Удивительно“, — написала певица.