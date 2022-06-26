Ирина Дубцова обвинила Анну Асти в плагиате

По словам артистки, в песне Анны Asti „Повело“ есть фраза „Sex in the city“. Дубцова заявила, что эта песня не может отсылать к популярному сериалу „Секс в большом городе“, поскольку на английском языке его название звучит иначе. „Сериал называется „Sex and the city“. У меня в песне фраза „Sex in the city“, не имеющая никакого отношения к шоу. У вас она такая же. Удивительно“, — написала певица.

Дубцова добавила, что у нее также есть песня „29.10“, название которой напоминает трек Анны Asti „Анечка“. Он начинается с чисел „24.06.90“. „Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени“, — отметила она.

„Если честно, я не знала, что у кого-то есть трек „Сорри“. А песен „Химия“ очень много. У треков есть одинаковые названия, но это не значит, что это плагиат. Ты просто называешь трек по слову, которое запомнилось тебе в песне больше всего“, — прокомментировала обвинения слегка обескураженная Анна.