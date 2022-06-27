Билли Айлиш выступила против запрета абортов
Певица Билли Айлиш раскритиковала решение Верховного суда США о прекращении конституционного права на аборт и закон о полном запрете абортов в штате Миссури. Со сцены на фестивале „Гластонбери“ она назвала 24 июня „очень темным днем для женщин в США“. Об этом сообщает Deadline.
„Все, на что я способна, — это сказать об этом“, — заявила 20-летняя исполнительница.
Затем Айлиш исполнила собственную песню „о пожилых мужчинах, злоупотребляющих своим положением“ под названием „Ваша сила“. Певица посвятила композицию всем, кто был причастен к решению о запрете искусственного прерывания беременности.
Ранее в Миссури вступил в силу закон, полностью запрещающий аборты после решения Верховного суда США, разрешающего штатам самостоятельно решать легальность искусственного прерывания беременности.