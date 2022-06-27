Билли Айлиш выступила против запрета абортов

Певица Билли Айлиш раскритиковала решение Верховного суда США о прекращении конституционного права на аборт и закон о полном запрете абортов в штате Миссури. Со сцены на фестивале „Гластонбери“ она назвала 24 июня „очень темным днем для женщин в США“. Об этом сообщает Deadline.